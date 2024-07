Em declarações à Lusa, o diretor do Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Vale do Tejo, em Mação, e diretor do Centro de Estudos Politécnicos do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), Luís Oosterbeek, disse que esta é “uma boa notícia” para a continuidade do mestrado “mais antigo da Europa”, no âmbito do Erasmus Mundus, e porque assegura bolsas a estudantes por mais quatro anos.

“Significa, por um lado, o reconhecimento da solidez deste mestrado, que faz agora 20 anos que começou e é o mestrado mais antigo na Europa com o reconhecimento da Erasmus Mundus, e”, por outro lado, “significa para o IPT e para o centro de investigação em Mação uma garantia de continuidade nos próximos quatro anos com um financiamento que é bastante importante”.

O Mestrado Erasmus Mundus em Quaternário e Pré-história funciona desde 2004 no Instituto Politécnico de Tomar, no distrito de Santarém, e integra as Universidades de Ferrara (Itália) e Tarragona (Espanha), além do Museu Nacional de História Natural (França), da Universidade das Filipinas Diliman e de uma ampla rede de universidades e outras instituições parceiras em todos os continentes.

O mestrado em Portugal conta, em especial, com recursos laboratoriais do IPT e do Instituto Terra e Memória, de Mação, no âmbito do Centro de Geociências, e dará aos estudantes a possibilidade de se formarem em alguns dos mais importantes projetos mundiais de investigação em pré-história, destacou Luís Oosterbeek.

Segundo o responsável, este apoio possibilita “o estudo da mais antiga arte rupestre no mundo, a investigação sobre as mais antigas ocupações humanas na Eurásia, em África e nas Américas, a utilização de inteligência artificial na investigação avançada em arqueologia e a construção de projetos de gestão de paisagens culturais em articulação com programas da UNESCO”.

O projeto, indicou, envolve mais de 70 docentes e investigadores e irá garantir 83 bolsas para estudantes que, desta forma, poderão obter formação no âmbito da rede internacional.

Segundo notou Oosterbeek, também docente dos cursos de doutoramento e mestrado, a renovação do apoio significa ainda que os estudos de Pré-História no IPT, no âmbito do mestrado que funciona no Centro de Estudos Politécnicos de Mação há 20 anos, “foram novamente reconhecidos pela Comissão Europeia, num ano simbólico, sendo o mestrado mais antigo da Europa em todas as áreas científicas”.

Na aprovação, realçou, “o júri considerou que o currículo do mestrado reforça a cooperação académica, promove novas colaborações internacionais e tem impacto na atratividade do Espaço Europeu de Educação, em termos globais”.

Para Luís Oosterbeek, a investigação continua a ser uma prioridade para o Museu de Arte Pré-Histórica do Vale do Tejo, tendo sido criada uma Comissão Científica Internacional no âmbito do Centro de Geociências que integra especialistas de diferentes países e redes de parcerias nacionais e internacionais.