Em resposta à Lusa, o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong disse estimar que “existam cerca de 20.000 indivíduos em Hong Kong com passaporte português, dos quais entre 500 e 1.000 serão portugueses expatriados”.

Paulo Cunha Alves acrescentou que os estudantes têm estado em contacto com as autoridades consulares, que já reuniram “uma lista com perto de duas dezenas de nomes”.

No entanto, esclareceu o diplomata, “alguns são chineses com passaporte português e, nestes casos, a proteção consular compete às autoridades da Região Administrativa Especial de Macau”.

De acordo com a lei da nacionalidade chinesa “o passaporte português não concede a nacionalidade portuguesa, sendo considerado apenas um documento de viagem”, explicou.

Num comunicado divulgado no Facebook , a representação diplomática solicitou “a todos os estudantes de nacionalidade portuguesa que se encontrem em Hong Kong que transmitam via email para o endereço macau@mne.pt as seguintes informações: nome; Cartão de Cidadão ou passaporte; contacto telefónico; email; universidade onde estão a estudar”, lê-se num comunicado divulgado no Facebook do consulado português.

“Estas informações são essenciais para o consulado poder prestar qualquer apoio em caso de necessidade”, apontou.

Em situação de emergência, acrescentou o Consulado, os estudantes podem "procurar apoio através do telefone +853 28356632 ou do endereço macau@mne.pt ou ao Gabinete de Emergência Consular (atendimento 24 horas) pelos números +351 217929714/ +351 961706472 ou do endereço gec@mne.pt".