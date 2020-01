Durante os dois dias dos trabalhos, os cerca de 950 congressistas reunidos no Arena de Portimão, distrito de Faro, apresentaram 48 documentos, entre moções e recomendações, com o tema central a incidir sobre a necessidade de reorganizar melhor o território, algumas das quais a defenderem a regionalização.

Embora a maior parte das moções apresentadas tenham versado sobre estes temas e sido aprovadas por maioria, as que receberam maior consenso estiveram relacionadas com o estatuto do eleito local, a descida do IVA de 23% para 6% e uma maior compensação para os eleitos locais, tendo estas duas últimas moções sido aprovadas por unanimidade e aclamação.

O acesso à apresentação de fundos comunitários por parte das freguesias foi outra das moções aprovadas por unanimidade e aclamação, com as freguesias a exigirem “acesso direto a programas do quadro comunitário”, tal como acontece com as câmaras municipais.

Já a inclusão de todos os eleitos nos órgãos de freguesia, executivos das juntas e assembleias de freguesia no colégio eleitoral dos presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) foi rejeitada com 417 votos contra e 65 a favor.