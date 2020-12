O Governo adiantou na quarta-feira que Portugal vai receber mais de 22 milhões de doses e gastar 200 milhões de euros nas novas vacinas.

O plano será apresentado numa sessão pública pelo primeiro-ministro, António Costa, e pela ministra da Saúde, Marta Temido, em Lisboa.

Esta apresentação acontecerá às 15:30, horas depois de o Presidente da República e o chefe do executivo assistirem a uma reunião com peritos sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, no Infarmed.

Vão ser discutidas quantidades administradas, locais de vacinação, quem tem prioridade no processo, entre outros aspetos.