De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, este órgão de consulta foi "informado, por parte do senhor ministro da Defesa Nacional [João Gomes Cravinho], dos trabalhos e das conclusões da Cimeira da NATO que decorreu em Bruxelas no dia 14 de junho de 2021".

Segundo a mesma nota, na reunião de hoje "foi, também, apresentado um ponto de situação das forças nacionais destacadas, tendo o Conselho Superior de Defesa Nacional dado parecer favorável a pequenos ajustamentos a algumas dessas forças", não especificados.

Esta reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional realizou-se a partir das 16:00, em sessão ordinária, por videoconferência, presidida pelo chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, a partir do Palácio de Belém.