O ministro francófono belga David Clarinval e o comissário europeu Janusz Wojciechowski reúnem-se com jovens agricultores após o Conselho de Ministros da Agricultura da UE que debate, em Bruxelas, novos apoios ao setor em crise.

Os agricultores que se manifestam em Bruxelas romperam hoje uma das barreiras de segurança das instituições europeias instaladas pela polícia e envolveram-se em confrontos com as autoridades, que usaram gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes.

Cerca das 10:00 (hora de Lisboa), os manifestantes romperam uma das barreiras de segurança entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, em Bruxelas, procurando com os tratores aproximarem-se das instalações do executivo comunitário.

Ao início da manhã, centenas de agricultores usaram tratores para bloquear os principais acessos à Comissão Europeia, exigindo apoios concretos para as dificuldades que enfrentam.

Os ministros da Agricultura UE estão reunidos para analisar as medidas de ajuda aos agricultores, com uma manifestação a decorrer perto do edifício e na qual participa uma delegação da Confederação de Agricultores de Portugal (CAP).

Os ministros debatem as propostas da Comissão Europeia para ajudar o setor agrícola em crise, bem como as várias medidas nacionais adotadas para responder às preocupações do setor, que se tem manifestado nas últimas semanas em vários Estados-membros, incluindo Portugal.

Os agricultores queixam-se, nomeadamente, do excesso de burocracia para aceder aos apoios da UE, do custo de vida e dos combustíveis e da discrepância dos preços no produtor e consumidor.