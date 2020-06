“No entanto, acho que estamos numa posição que já permite começarmos a negociar. As diferentes posições não se tornaram mais radicais”, acrescentou.

Merkel explicou ter defendido que o critério para a distribuição das ajudas não deve ser apenas a forma como cada país foi afetado pela pandemia, mas também as repercussões económicas, embora tenha admitido que isso ainda é difícil de definir.

O presidente do Conselho congratulou-se com o sentido de urgência assumido por todos, argumentando que, ao fim de três semanas de consultas bilaterais com os 27 sobre a apresentação das propostas do executivo comunitário, entrou-se “numa nova fase, a da negociação”.

“Estou totalmente comprometido em começar de imediato verdadeiras negociações com os Estados-membros, e tencionamos ter uma cimeira física em meados de julho em Bruxelas”, adiantou.

Charles Michel adiantou que, antes dessa cimeira, elaborará e colocará sobre a mesa algumas propostas concretas, com vista a aproximar posições, tendo em vista um acordo sobre o plano de recuperação da economia europeia antes das férias de verão.

“É essencial tomar uma decisão tão cedo quanto possível”, assumiu.

