A imprensa alemã já tinha noticiado que a direção do partido conservador aprovou uma resolução rejeitando qualquer cooperação com a AfD e afirmando que “recorrerá a todos os meios disponíveis para executar a decisão”.

Ambas as tomadas de posição surgem depois de dois membros do partido, Ulrich Thomas e Lars-Jörn Zimmer, vice-presidentes da bancada da CDU no parlamento regional da Saxónia-Anhalt (centro-leste), terem defendido, num documento interno, que os eleitores da CDU e da AfD têm aspirações semelhantes, que a AfD tem membros radicais mas também outros mais liberais e que futuros acordos entre as duas formações não devem ser excluídos.

AKK, como é conhecida nos meios políticos alemães, considerou impensável a CDU, o partido da chanceler Angela Merkel, ter algum tipo de cooperação com um partido que não se demarca claramente de extremistas e evocou o recente homicídio de Walter Lübcke, um eleito local morto por um presumível simpatizante da extrema-direita.

“Peço a todos os que falam de cooperação que fechem os olhos por um momento, pensem em Walter Lübcke e se questionem se a CDU pode trabalhar conjuntamente com um partido como a AfD”, disse AKK num debate na televisão pública alemã ARD.