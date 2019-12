Em comunicado, o Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço (IA) explica hoje que o estudo, publicado na revista Astronomy & Astrophysics, permitiu, através dos primeiros dados obtidos com o espetrógrafo ESPRESSO, esclarecer a "discordância" que existia no seio da comunidade científica sobre um suposto sistema planetário à volta da estrela HD 41248, na constelação do Pintor, do hemisfério celeste sul.

"O estudo (…) concluiu que o que parecia ser o sinal de dois planetas em órbita é muito provavelmente atividade da própria estrela", revela o instituto português.

De acordo com o IA, a estrela, localizada a cerca de 181 anos-luz da Terra e "pouco mais pequena e menos massiva que o Sol", foi objeto de estudo de três artigos científicos que, com base nos dados obtidos pelo espetrógrafo HARPS, "discordavam" quanto à existência de dois planetas a orbitá-la.

“Quando se procura planetas tão pequenos como a Terra, esses efeitos podem diluir-se no ‘ruído’ da atividade estelar, criado por manchas estelares ou zonas de alto brilho. Esta atividade pode mesmo imitar a presença de um ou mais planetas, que de facto não existem”, sustenta o IA.

Citado no comunicado, João Faria, investigador do IA e da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), afirma que este novo estudo é "o primeiro avanço na utilização do ESPRESSO" para a deteção de um planeta como a Terra.