“Encerrados há 16 meses para obras de reabilitação, conservação e restauro, a igreja e o claustro do convento de São Gonçalo voltam a abrir à comunidade com toda a beleza e esplendor”, lê-se num comunicado enviado à Lusa.

A data da reabertura, 10 de janeiro, é o dia de S. Gonçalo, o padroeiro da cidade e feriado municipal.

Os trabalhos em curso naquele monumento nacional, já na sua reta final, incluem intervenções nas coberturas, pisos, paredes e vãos.

O recheio artístico do monumento (retábulos, esculturas, pinturas murais, painéis azulejares), também tem beneficiado de melhorias,

A candidatura da paróquia de Amarante para a conservação e valorização do conjunto monumental foi aprovada no final de 2019 e conta com financiamento do Programa Operacional Região Norte.

A obra tem contado com o apoio da Direção Regional de Cultura do Norte, no acompanhamento, elaboração de projeto e na execução da obra.

“Desde o primeiro momento, o município de Amarante é parceiro desta operação, dada a sua importância para a região Tâmega e Sousa e para a região Norte”, assinala a autarquia de Amarante.

Os trabalhos contam ainda com o apoio de entidades privadas, nomeadamente a Fundação Manuel António da Mota.

“De incalculável valor histórico, arquitetónico, artístico e turístico, a igreja e claustro de São Gonçalo apresentavam condições de conservação dramáticas sendo urgente esta intervenção de requalificação e valorização”, recorda-se no comunicado.

Assinala-se ainda que “desde a sua construção, no século XVI, nunca se realizou uma intervenção global no edifício, apenas acrescentos e pequenas obras de reparação”.