Em declarações aos jornalistas, o secretário geral da CGTP, Arménio Carlos, disse que se estava “num local onde as empresas ganham muito dinheiro e que cada vez pagam pior aos trabalhadores”.

E prosseguiu: “É um local onde os trabalhadores trabalham muito, são sujeitos a intensíssimos ritmos de trabalho e onde são confrontados com a desregulação dos horários pondo em causa a sua vida pessoal e familiar”, sendo que também “são sujeitos a assédio”.

Daí que tenha realçado que “num quadro de aproximação do Natal […] aqueles que falam de solidariedade deviam ter mais responsabilidade social, aumentar os salários dos trabalhadores, respeitar os seus horários e acabar com a intensificação dos ritmos der trabalho e do assédio”, frisou o líder sindical.

Durante a ação de protesto e sensibilização organizada pelo CESP — Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, os trabalhadores empunhavam faixas e distribuíam panfletos em que se condenava, nomeadamente, a “violência e desumanização dos horários de trabalho” que impendem acompanhar os filhos menores e gritavam palavras de ordem tais como: “É justo e necessário o aumento do salário” ou “Fim aos precários!”.