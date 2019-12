A primeira sessão da quinta reunião plenária do atual Comité Central teve lugar no sábado na capital, em Pyongyang, e foi presidida pelo líder Kim Jong-un “para tratar de questões importantes” relacionadas com o partido, como “a construção do Estado e da defesa nacional”, de acordo com a agência estatal, a KCNA.

A assembleia foi convocada “para superar as muitas e duras dificuldades e acelerar ainda mais o desenvolvimento da revolução, mantendo uma postura anti-imperialista transparente e independente e uma vontade firme”.

A informação da KCNA não adicionou mais detalhes de peso, além de que a “reunião continua”, o que implica que durará dois ou mais dias.

No início do mês, o regime anunciou a reunião para a segunda quinzena de dezembro deste plenário, a fim de decidir sobre “assuntos cruciais”.