“O corpo terá sido avistado às 06:00 de hoje por um mestre de uma embarcação que faz a ligação entre as duas margens. O corpo foi depois recolhido e deverá ser transportado ao Instituto de Medicina Legal”, disse o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Fernando Pereira da Fonseca disse que não pode relacionar o corpo encontrado hoje com o desaparecimento de um norte-americano que terá caído ao rio Tejo no início do mês perto da discoteca Urban.

“Devido ao estado de decomposição em que se encontra o corpo, não pode ser feita uma identificação sem a realização de testes”, indicou.

No início do mês, as autoridades receberam o alerta de uma testemunha que se encontrava no local e que disse ter visto o jovem cair à água e depois desaparecer.

Na altura, a Polícia Marítima e o Regimento de Sapadores Bombeiros fizeram buscas, mas sem sucesso.

Mais tarde, vários órgãos de comunicação social avançavam que o jovem desaparecido era norte-americano.

O Observador noticiou que tinha sido feito um apelo nas redes sociais pela família.

Diziam tratar-se de Alex Tyk, de 31 anos e que teria sido visto pela última vez junto à discoteca Urban Beach, na zona de Santos.