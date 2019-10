Partida, corrida, cerveja!

A primeira “Beer Runners” será organizada pelos Cervejeiros de Portugal no próximo dia 3 de novembro, em Lisboa.

A iniciativa, com partida às 10h00 da Praça do Império, em Belém, quer juntar dois aspetos relevantes da cultura portuguesa: "a atividade física e o ato social de partilhar uma cerveja".

A "Beer Runners", que os organizadores classificam como uma prova de "nível fácil", contempla uma corrida de 10 quilómetros e uma caminhada de outros cinco, e destina-se a todos, dos atletas profissionais aos amadores, dos corredores experientes aos iniciados e praticantes de caminhada.

“Esta corrida visa, acima de tudo, fomentar a prática de exercício físico e conciliá-la com a tradição de partilhar uma cerveja com amigos. Queremos celebrar a amizade e a cerveja, ao mesmo tempo que promovemos o consumo moderado de uma bebida com baixo teor alcoólico e incentivamos todos a adotarem um estilo de vida ativo e saudável”, destaca o secretário-geral dos Cervejeiros de Portugal, Francisco Gírio, num comunicado enviado à imprensa.

De acordo com a organização, todos os participantes que cruzarem a meta terão oportunidade de degustar duas cervejas, uma com e outra sem álcool, acompanhadas de tremoços e frutos secos, para repor os níveis de hidratação e de sódio.

O movimento "Beer Runners" surgiu, em 2007, quando um grupo de corredores de Filadélfia, inspirado por um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Granada, que atestava a relação benéfica entre a prática desportiva e o consumo moderado de cerveja, começou a organizar corridas uma vez por semana, que terminavam sempre com a partilha desta bebida.

A primeira "Beer Runners" oficial aconteceu em 2012, em Espanha, promovida pelos Cerveceros de España.

O preço da inscrição terá um custo de 3,00 euros (caminhada) e de 5,00 euros (corrida).