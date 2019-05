"Podíamos ter escolhido qualquer ponto do país para realizar esta corrida, mas escolhemos Mira, uma das zonas fortemente afetadas pelo Leslie", justifica o presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca.

Os organizadores da prova marcada para o dia 22 de junho esperam bater o recorde de participantes alcançado em 2018, apontando para mais de dois mil concorrentes para uma corrida de dez quilómetros e uma caminhada de cinco, nos trilhos que ligam o extenso areal da praia à mata nacional.

A empresa lembra que, em outubro de 2018, quando a tempestade tropical Leslie devastou o Centro do país, "reforçou a equipa técnica especializada" no concelho de Mira, "de modo a responder prontamente às situações, e esteve em permanente contacto com a Autoridade Nacional de Proteção Civil".

A Altice apoiou as operações, garantindo as comunicações das estruturas críticas, como hospitais e bombeiros, bem como a recuperação de mais de 150 ‘sites’ em pouco tempo, refere a empresa, que já durante os incêndios de 2017 tinha garantido as comunicações de emergência no concelho, através da cedência à Câmara de Mira de telefones satélite.

"É com muito agrado que vamos receber esta iniciativa. Agradeço à Altice e ao engenheiro Alexandre Fonseca, o facto de ter escolhido Mira para realizar esta corrida solidária. Estamos muito empenhados em que tudo corra da melhor maneira, quer a realização da prova, quer o acolhimento de todos os que nos visitam que certamente irão conhecer um pouco do nosso território, das nossas tradições e da hospitalidade das nossas gentes", refere o presidente da Câmara de Mira, Raul Almeida.

Em 2018, a prova decorreu em Pedrógão Grande, zona devastada pelos incêndios de 2017.

"Unidos somos mais fortes e por isso vemos a Altice Portugal e os seus colaboradores unidos em torno de uma causa e de uma Região", refere Rosa Mota, madrinha da competição.

A passagem da tempestade tropical por Mira deixou um rasto de destruição, tendo provocado a queda de milhares de árvores, destruição de sinalética, danos em habitações, muros, estufas e máquinas. Especialmente afetados foram os trilhos de natureza em torno das lagoas e em plena Mata Nacional, que já tinham sido atingidos pelos incêndios de 2017.

A passagem da tempestade tropical Leslie nas zonas mais afetadas de Portugal terá causado ventos de 180 a 190 quilómetros/hora, superiores aos registados nas estações meteorológicas oficiais, segundo estimativa do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

