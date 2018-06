O primeiro-ministro brindou hoje “ao São João, ao Porto, a Gaia e a Portugal” na habitual sessão de cumprimentos entre os presidentes das câmaras dos dois concelhos, no tabuleiro inferior da ponte Luiz I.

Esta foi a primeira vez que António Costa participou na cerimónia que se realiza a meio da travessia sobre o rio Douro, que divide as duas cidades, uma tradição iniciada em 2014, no primeiro São João do independente Rui Moreira à frente da autarquia portuense e do socialista Eduardo Vítor Rodrigues em Gaia.

No meio da multidão barulhenta que cruzava o tabuleiro da ponte, o primeiro-ministro foi abordado por populares e levou algumas ‘marteladas’, típicas dos festejos de São João, deslocando-se depois a pé pela marginal até ao cais de Gaia onde vai jantar. Depois, António Costa seguirá para o Porto, para assistir aos cerca de 20 minutos de fogo-de-artifício que começa às 00:01.

No caminho entre a ponte e o restaurante, onde soavam alto os apitos dos ‘martelos’ e se sentia um cheiro intenso a sardinhas assadas, António Costa, acompanhado da mulher e do autarca de Gaia, foi constantemente interpelado pela multidão que ocupava a rua e as esplanadas à beira-rio.

Também desde 2014 que António Costa tem alternado a presença nas celebrações do São João entre os dois concelhos, totalizando este ano a quarta participação na festa (a segunda como primeiro-ministro), embora no exercício de cargos diferentes.

Há quatro anos, Costa era presidente da Câmara de Lisboa e esteve no Porto a celebrar o São João, ao lado de Rui Moreira, que, em 2013, foi o primeiro independente a ser eleito presidente daquela Câmara.

Na altura, e até à rutura em maio de 2017, Moreira mantinha uma coligação pós-eleitoral com o PS na autarquia, com vista a garantir a governabilidade da cidade.

Rui Moreira foi, entretanto, reeleito com maioria absoluta na Câmara do Porto.

Em 2015, Costa esteve no São João de Gaia como secretário-geral do PS, ao lado do autarca Eduardo Vítor e, no fim do fogo-de-artifício, deslocou-se a pé até à avenida dos Aliados, no Porto, por entre a habitual multidão munida de 'martelos'.

António Costa regressou ao São João do Porto em 2016 já como primeiro-ministro.

Em 2017, o governante cancelou a visita a Vila Nova de Gaia, prevista para participar nos festejos de São João, devido aos incêndios de Pedrógão Grande.