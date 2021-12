Intitulado “As nossas ideias”, este encontro nacional vai decorrer a partir das 15:00 no Centro de Congressos de Lisboa (antiga FIL), na Junqueira, com a presença de cerca de 500 jovens, e terá no primeiro painel de debate a presença da secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, e do presidente da Federação Nacional de Associações Juvenis, Tiago Rego.

Antes do encerramento da iniciativa, prevista para as 18:00, com discursos do secretário-geral da JS, Miguel Costa Matos, e de António Costa, realiza-se uma sessão intitulada “Oito escolhas para avançar” – propostas consideradas centrais no manifesto jovem a apresentar pela JS.

“Na próxima legislatura queremos avanços efetivos para melhores condições de vida, melhores salários e empregos mais dignos para a geração mais qualificada de sempre, mas que é também a mais precária de sempre”, declarou à agência Lusa o secretário-geral da JS.

Miguel Costa Matos, atual deputado e candidato em sétimo lugar na lista do PS pelo círculo de Lisboa, assumiu que outras duas “bandeiras” da JS na próxima legislatura vão passar pelo trabalho de “completar o Serviço Nacional de Saúde com mais cuidados de saúde mental” e por pressionar no sentido de que haja “maior ambição no combate às alterações climáticas”.

No plano político, António Costa destacou a questão da juventude como prioridade de ação no discurso com que encerrou o último congresso do PS, no final de agosto, em Faro – ocasião em que anunciou um conjunto de medidas que depois fizeram parte da proposta chumbada de Orçamento do Estado para 2021.

Entre outras medidas, o líder socialista prometeu assegurar o automatismo do IRS Jovem e alargá-lo para que cubra também os rendimentos do trabalho independentemente.

“E vamos alargar de três para cinco anos o IRS Jovem, havendo uma isenção de 30% da tributação do rendimento nos dois primeiros anos, 20% da tributação do rendimento nos terceiro e quarto ano e 10% no quinto ano”, especificou ainda.

Por outro lado, o Governo também assumiu o objetivo de prologar até 2023 o programa Regressar, atribuindo aos jovens que voltem para Portugal uma tributação de apenas 50% sobre o respetivo vencimento.

Mais recentemente, no encerramento do Congresso das Associação Nacional dos Autarcas do PS, António Costa adiantou que, se o PS vencer as próximas eleições, todas estas medidas farão parte de uma futura proposta de Orçamento, tendo também efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2022.