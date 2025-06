O presidente do Conselho Europeu, António Costa, recomendou hoje à União Europeia "nervos de aço" na relação com os Estados Unidos de Donald Trump, mas avisou que o bloco europeu está preparado para responder, "se for atacado".

“Temos de manter nervos de aço e prosseguir a política que temos tido de manter o nosso diálogo com os Estados Unidos numa base institucional. Não podemos responder a cada ‘tweet’, não podemos estar a responder a cada decisão que é tomada”, defendeu António Costa, durante uma conversa com o antigo-primeiro-ministro e antigo presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, na conferência “Europa e Relações Transatlânticas”, organizada em Lisboa pelo canal Now. Costa recordou que muitas decisões do Presidente norte-americano “são revertidas ou suspensas ou adiadas nos dias seguintes”, pelo que instou a prosseguir “o diálogo de uma forma construtiva”. “Ouvimos coisas desagradáveis, sim”, reconheceu o ex-primeiro-ministro, auie insistiu na necessidade de a Europa se focar “na parceria única” que desenvolveu “ao longo de 200 anos com os EUA”. Se a UE “for atacada, objeto de medidas discriminatórias”, avisou, “terá de responder e a Comissão Europeia está preparada, designadamente em matéria comercial”, mas procurando “evitar uma escalada”. Costa defendeu ainda que a Europa “não tem de ficar entalada entre um confronto de dois blocos, mas tem aqui uma grande oportunidade e o dever de desenvolver uma rede de parcerias à escala global”, exemplificando com o Brasil, África do Sul,Índia, Indonésia, Nigéria. Atores que, sublinhou, “olham para a Europa com mais interesse, devido a dois valores essenciais: previsibilidade e confiança”