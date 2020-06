De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de mortos é de 8.115 e o de infetados 306.567, uma subida de 9.215 casos nas últimas 24 horas.

O número de recuperados é de 146.212, mais 3.467.

A África Austral regista o maior número de casos e passou hoje os 100 mil (101.669) e contabiliza 1.978 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais casos em todo o continente (97.302) e que regista 1.930 vítimas mortais.

O Norte de África lidera no número de mortes (3.421), em 81.495 infeções.

A África Ocidental conta 1.141 mortos em 62.421 infetados, a África Oriental regista 939 vítimas mortais e 31.444 casos, enquanto na África Central há 636 mortos em 29.538 infeções.

O Egito, o país africano com mais vítimas mortais, contabiliza hoje 2.193 mortos e 55.233 casos de infeção, seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 845 vítimas mortais e 11.771 infetados.