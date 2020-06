O resultado dos testes a 75 funcionários e 35 utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Aljubarrota, no distrito de Leiria, “ainda estão a ser avaliados”, mas o presidente da câmara, Paulo Inácio, admitiu hoje temer “um foco de alguma dimensão e uma situação grave”, que está a ser analisada numa reunião entre a autarquia e as autoridades de saúde.

O foco na Santa Casa foi conhecido no sábado, na sequência do internamento de dois idosos “com patologias respiratórias” no Hospital de Leiria, onde “foram testados com resultado positivo para a covid-19”, disse à agência Lusa o provedor da instituição, José Carvalho.

Os dois idosos, de 72 e 82 anos, “encontram-se internados e estáveis”, e a instituição avançou com a realização de testes a todos os trabalhadores (20 dos quais afetos ao lar) e aos 35 idosos, tendo já confirmados “resultados positivos para quatro funcionários e três utentes”.

O provedor afirmou, contudo, desconhecer ainda “a grande maioria dos resultados”, que não foram divulgados apesar de os testes estarem já concluídos.

Paulo Inácio remeteu para mais tarde a realização de uma conferência de imprensa para divulgar “os dados globais e as medidas que vão ser tomadas, de acordo com a gravidade da situação”.