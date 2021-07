A marca desta segunda-feira ficou um pouco acima das 527 mortes provocadas pela doença em 21 de fevereiro. Ao todo, o Brasil já contabilizou 542.756 vítimas mortais na pandemia.

Foram confirmados 15.271 casos de covid-19 em 24 horas, número que elevou o total de infecções no país para 19,3 milhões.

O dado indicou o menor número de casos notificados num dia em mais de oito meses.

A queda acentuada nas estatísticas de mortes e casos é relativa porque o Ministério da Saúde admitiu que os números tendem sempre a cair aos domingos e segundas-feiras devido ao menor número de funcionários que processam os dados.

No entanto, a melhora das estatísticas também é atribuída ao avanço da campanha de vacinação no Brasil, que acelerou nas últimas semanas.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o país já administrou 124,1 milhões de vacinas contra a covid-19. Dos imunizados, 90,1 milhões de brasileiros já receberam pelo menos a primeira dose e outros 34 milhões as duas doses estipuladas ou a vacina em dose única.

Nesta segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador de medicamentos no Brasil, autorizou a realização de um estudo clínico para avaliar a segurança e eficácia do medicamento proxalutamida na redução da infecção viral e no processo inflamatório do vírus SARS-Cov-2.

O uso do medicamento foi recentemente mencionado como alternativa de tratamento de infecções por covid-19 pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. O proxalutamida é normalmente utilizado no tratamento de cancro de próstata e de mama.

Além do Brasil, testes com o mesmo medicamento serão realizados na Alemanha, Argentina, África do Sul, Ucrânia, México e Estados Unidos.

Jean Gorinchteyn, secretário de saúde do estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil, afirmou que o governo regional pretende iniciar um novo ciclo de vacinação contra o coronavírus em 17 de janeiro de 2022.

“Assim como nós fazemos em relação à gripe, essa nova fase de imunização contra a covid-19 irá se iniciar no dia 17 de janeiro do ano que vem”, disse Gorinchteyn.