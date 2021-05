"O tempo é obscuro devido à instabilidade em que vivemos, mas houve uma ligeira melhoria, uma vez que, em 2020 estávamos em pleno confinamento e agora estamos a abrir aos poucos", explicou, em declarações à Lusa, Vladimiro Matos, secretário da confederação (CPCCRD).

As coletividades dizem que o Governo não apoiou a sua sustentabilidade e que só se mantiveram ativas neste período devido às ajudas das Câmaras Municipais, "caso contrário era impossível aguentar".

No Dia Nacional das Coletividades, que se assinala na segunda-feira (31 de maio), é pedido que os dirigentes do setor "sejam ouvidos" e "tratados com respeito, porque a CPCCRD tem um historial grande, com cerca de 38 mil coletividades nacionais e três milhões de associados", responsáveis por 51% da economia social do país através das suas atividades, como dança, ginástica, bares, convívios, entre outras.

"As corporações sentem que existe uma falta de reconhecimento das mesmas. O lazer, a cultura e o desporto fazem parte dos direitos presentes na Constituição Portuguesa", mencionou o representante.

Vladimiro Matos salientou que não houve por parte do Governo um reconhecimento e orientações específicas para as coletividades na pandemia de covid-19, pelo que optaram por seguir as normas impostas pela Direção-Geral da Saúde emitidas para as associações, abrindo de forma gradual e cumprindo com as medidas de higiene e distanciamento nas suas atividades: “Em certa parte também somos associações", acrescentou.

As poucas coletividades que não tiveram receio de represálias futuras e decidiram abrir os seus espaços, referiu, estão a ter dificuldades acrescidas nas dinâmicas do "novo normal" por terem estado encerradas durante um longo período de tempo.

A confederação tem trabalhado no auxílio da retoma das atividades pós-confinamento através de manuais e iniciativas de capacitação dos dirigentes associativos, via plataforma Zoom, para lidar com as adversidades resultantes da pandemia.

Vladimiro Matos sublinhou ainda que esse trabalho de "responsabilidade e resiliência durante a pandemia" permitiu que não houvesse casos positivos de covid-19 relacionados com as corporações.

A Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto comemora hoje com um encontro associativo no Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, distrito de Setúbal, o Dia Nacional das Coletividades e os seus 97 anos de existência.