Em comunicado, na sequência do aumento de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus em Portugal, o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP) deixa várias recomendações aos estabelecimentos de ensino de medicina no país, sendo elas:

) Suspender desde já todas as atividades letivas presenciais nas Escolas e nos Hospitais e Centros de Saúde associados. ) Encerrar os espaços normalmente utilizados pelos estudantes (bibliotecas, salas de estudo, outros), Implementar processos de ensino à distância e minimizando potenciais impactos pedagógicos. ) Recomendar mudança de legislação que permita, nas provas académicas e nos concursos em que não seja possível adiar as reuniões já agendadas, a participação por videoconferência; ) Recomendar que nas áreas de investigação sejam adotadas medidas no sentido de se poder transitar para atividades mínimas em laboratório, promovendo também, sempre que possível, menor atividade presencial nas instalações . Recomendar mudança de legislação que permita, nas provas académicas e nos concursos em que não seja possível adiar as reuniões já agendadas, a participação por videoconferência. Recomendar que nas áreas de investigação sejam adotadas medidas no sentido de se poder transitar para atividades mínimas em laboratório, promovendo também, sempre que possível, menor atividade presencial nas instalações.

Mais acrescenta o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas que "as medidas acima referidas serão mantidas pelo prazo de pelo menos duas semanas, a contar da presente data sendo sujeitas a avaliação periódica em função da evolução da situação em Portugal".

Estas recomendações são feitas "sem prejuízo de garantir a autonomia de cada Escola em relação à sua realidade específica".

O organismo, que esteve hoje reunido através de videoconferência, manifestou ainda a sua "total solidariedade com o ICBAS e Escola Médica do Minho, que encerraram as suas instalações durante o passado fim de semana devido à atual crise relacionada com o Covid-19".

Foram vários os estabelecimentos de ensino — superior e não superior — que anunciaram o encerramento das suas instalações ou a suspensão de aulas e atividades na sequência da evolução do surto de Covid-19 em Portugal. Pode consultar a lista aqui.

Todavia, este tipo de medidas de contenção não afeta apenas o Ensino. O surto de Covid-19 está a motivar, desde a semana passada, também o encerramento ou o condicionamento do acesso a serviços públicos, hospitais e outros equipamentos em Portugal. Veja a lista completa aqui.

Covid-19 em Portugal

No total, Portugal registou até ao final de domingo 30 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus — sendo que na manhã desta segunda-feira se registou um segundo caso no Algarve, que já levou ao encerramento de uma escola, mas que ainda não foi confirmado oficialmente pela Direção-Geral de Saúde.

Estão sob vigilância das autoridades de saúde 447 pessoas por contactos com infetados.

Todos os pacientes com o novo coronavírus estão hospitalizados.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3.800 mortos entre mais de 109 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, cerca de 60 mil já recuperaram.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, iniciou no domingo um período de isolamento de duas semanas em casa, depois de ter estado com alunos de uma escola de Felgueiras onde foi detetado um caso de infeção.

Apesar de não ter sintomas da doença, Marcelo Rebelo de Sousa, 71 anos, fez um teste ao Covid-19. O resultado será conhecido ainda hoje.

Em Portugal, quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-geral de Saúde.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou um microsite sobre o novo coronavírus (Covid-19), onde os portugueses podem acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo e esclarecer dúvidas sobre a doença.