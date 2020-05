Segundo uma deliberação a que a agência Lusa teve acesso, o CJN do PSD reavaliou as deliberações aplicadas em 06 de maio e determinou com efeitos imediatos a retoma dos atos eleitorais, que devem ser “organizados de acordo com as recomendações das autoridades de saúde”.

Como medidas de prevenção, devido à pandemia de covid-19, estão o uso de máscara, criação de fila de espera à entrada da assembleia de voto, cumprimento das regras de distanciamento social ou a limitação de 10 pessoas dentro da sala.

O documento assinado pelo presidente do CJN, Paulo Colaço, realça ainda o dever de disponibilização de desinfetante “à entrada da assembleia de voto e/ou nas mesas de voto” e “a imediata saída da assembleia de voto após a introdução do boletim em urna”.

“Os delegados de lista, no respeito pelas recomendações das autoridades de saúde, devem estar a uma distância que lhes permita realizar a sua função”, explica.