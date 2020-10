José Luís Paiva, Diretor da Medicina Intensiva do Hospital de São João, no Porto, entende que as zonas mais afetadas devem ter mais restrições. E de que as medidas devem ser tomadas já.

"É absolutamente determinante para o sucesso que tomemos um fecho de medidas que reduza a incidência da infeção e a transmissão viral da comunidade. Nem pensar em esperar por dezembro para tomar medidas", frisou em declarações à SIC Notícias. Questionado sobre o possível confinamento nas duas primeiras semanas de dezembro — possibilidade comunicada ontem pelo PAN —, o responsável afirmou que a "janela de tempo" para atuar com medidas de restrição social "é extremamente curta". "A janela de tempo que temos para atuar como medidas de restrição social é extremamente curta e deve ser já. Estamos com Rt superior a 1 na esmagadora maioria das regiões e sempre que uma região tenha o Rt superior a 1 quer dizer que a epidemia está a crescer e o número de novos casos está a aumentar", completou. José Luís Pina enfatiza que Portugal deve ter "um grupo de medidas basal" que é homogéneo em todo o país e que no fundo estão a ser tomadas nesta altura e que devem ser claramente definidas um "regime de semáforo". Contudo, explica que este não pode ser feito à escala municipal, mas sim numa escala muito maior, como por exemplo de distrito.