"É necessário encontrar um equilíbrio proativo entre o retomar das atividades económicas e a necessidade de manter o número reprodutivo baixo. Essa é provavelmente a melhor estratégia até que vacinas eficazes se tornem amplamente acessíveis", explica Joseph Wu.

Este estudo chinês revela ainda que na província de Hubei, onde o surto teve o seu início, a taxa de letalidade foi quase seis vezes maior do que em regiões fora desta província, e que essa variação teve por base o desenvolvimento económico e disponibilidade de recursos das respetivas regiões, nomeadamente o acesso a recursos de assistência médica.

Ainda assim, um dos autores desta investigação sublinha que mesmo as regiões mais ricas têm limites na capacidade de assistência.

"Mesmo nas megacidades mais prósperas e com mais recursos, como Pequim e Xangai, os recursos de saúde são limitados e os serviços sofrerão com um aumento repentino na procura", diz Gabriel Leung, da Universidade de Hong Kong, que adianta que um novo crescimento dos números de infetados após o alívio de medidas de contenção social poderá obrigar a um esforço redobrado dessas medidas para regressar aos valores originais, com perdas ainda maiores do que as já sentidas para a atividade económica.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 83 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o último balanço da Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes e 13.141 casos de infeções confirmadas.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado há uma semana na Assembleia da República.