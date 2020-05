“Agora não deixa dúvidas a ninguém”, realçou, acrescentando que “os feirantes precisam urgentemente que as câmaras coloquem este plano o mais rápido possível em funcionamento”.

O presidente da FNAF adiantou ainda que os feirantes estão “ansiosos para regressar às feiras” e que tem havido “um trabalho incansável em fazer chegar a informação aos municípios”.

Joaquim Santos observou também que vários municípios se sentiam “presos” à primeira fase, que só previa a venda de bens de primeira necessidade, como produtos alimentares, mas agora expande-se para outro tipo de comércio.

À Lusa, o presidente da Associação de Feirantes do distrito do Porto Douro e Minho, Artur Andrade, referiu que esperam que os municípios reabrem as feiras com devidas normas de segurança e planos de contingência.

“Neste momento já existem muitas feiras com planos de contingência preparados e com datas de abertura já na próxima semana”, disse.