A data foi avançada à Lusa pela Fundação, que, numa nota hoje divulgada, refere que a iniciativa abrange 191 enfermeiros e 136 assistentes operacionais do Hospital de Santa Maria e 186 enfermeiros e 154 assistentes operacionais do Hospital de Santo António. Todos "estão em contacto direto" com doentes com covid-19.

Os testes serológicos, que consistem na prática na recolha de uma amostra de sangue, permitirão atestar a imunidade à covid-19 em pessoas sem sintomas, ao pesquisarem anticorpos contra o novo coronavírus, que causa a doença respiratória aguda.

Justificando a iniciativa, a Fundação Champalimaud assinala que os testes "revestem-se da maior importância para os profissionais de saúde, uma vez que estão mais expostos ao risco, entre os quais enfermeiros e assistentes operacionais".

Especialistas, nomeadamente imunologistas, têm defendido que os testes serológicos são uma ferramenta útil para se perceber quem está mais protegido ou exposto ao coronavírus SARS-CoV-2 e pode ou não retomar progressivamente a sua vida normal, como trabalhar. Ou saber que profissionais de saúde podem ou não continuar na linha da frente dos cuidados aos doentes.