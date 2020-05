O inquérito “Opinião Social”, da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), que envolveu cerca de 180 mil questionários, analisou as desigualdades sociais em tempos de pandemia na geração dos 26-45 anos, visando perceber como está a ser afetada pela crise económica e social que já se faz sentir.

Os dados mostram que “a crise da covid-19 afeta de forma desigual a população, com particular impacto nos grupos mais jovens. A geração com 26-45 anos em particular está a ser mais afetada pela suspensão da sua atividade e teve a perda de rendimento mais significativa”, salienta a ENSP.

“Há 10 anos, numa altura em que davam início à sua vida profissional, estas pessoas foram fortemente afetadas pela crise que envolveu o resgate da ‘troika’, ficando apelidadas inclusivamente de ‘geração à rasca’” e agora “volta a enfrentar o peso de mais uma crise, cujos efeitos continuarão a ser sentidos nos próximos anos”.

Quando questionados sobre a perda de rendimento durante a pandemia, 43% dos inquiridos disseram que o perdeu parcialmente ou totalmente.

São as pessoas com rendimento inferior quem sofreu mais: 25% dos que ganhavam até 650 euros perderam todo o rendimento e cerca de 39% parcialmente.