O número de contágios com o novo coronavírus na Índia aumentou para 425.282, com as infeções a crescerem nas áreas rurais, tendo as autoridades anunciado hoje 14 mil casos e 300 mortos nas últimas 24 horas.

O Ministério da Saúde da Índia registou 14.821 casos e cerca de 300 mortes num só dia, elevando o número de óbitos desde o início da pandemia para mais de 13 mil. Em Goa foi anunciada a primeira morte por covid-19. A Índia é o quarto país mais afetado globalmente, depois dos Estados Unidos, Brasil e Rússia. Há a registar casos agora em 98 dos 112 distritos mais pobres do país. O Governo indiano criou comboios especiais para fazer regressar milhares de trabalhadores migrantes às suas aldeias nas últimas semanas. Ainda assim, cerca de 60% dos casos da Índia foram relatados nos estados de Deli, que inclui a capital de Nova Deli, Maharashtra, sede da capital financeira da Índia, Bombaim, e Tamil Nadu, onde está localizado o centro de fabricação de Chennai. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 465 mil mortos e infetou mais de 8,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP). A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.