Em comunicado, é anunciado que, a partir de agora, todos os resultados dos testes rápidos de antigénio realizados pelos cidadãos passam também a ser comunicados às autoridades de saúde através do preenchimento de um formulário online.

“A notificação destes resultados é importante para monitorizar a atividade nacional de testagem. Os indivíduos assintomáticos com resultado positivo ou inconclusivo devem privilegiar o reporte através de contacto telefónico ao SNS24”, refere o comunicado.

Até agora, os resultados positivos ou inconclusivos apenas podiam ser reportados através do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde - SNS24 (808 24 24 24), canal que deverá, contudo, continuar a ser privilegiado nestas situações.

A plataforma foi desenvolvida pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), em articulação com a Direção-Geral da Saúde (DGS), INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde e Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), e permitirá também “perceber se um utente com resultado positivo ligou para o SNS24 nas 12 horas seguintes ao reporte” e “em caso de ausência de reporte, será enviada uma ‘SMS’ a solicitar esse contacto”.

Qualquer resultado positivo ou inconclusivo em pessoa assintomática, que não tenha tido contacto com um caso confirmado nos últimos 14 dias, deve levar a um teste de confirmação, por RT-PCR, “desde que o indivíduo não tenha tido infeção por SARS-CoV-2 confirmada laboratorialmente nos 90 dias anteriores”.

"O resultado do teste confirmatório é notificado no SINAVElab pela entidade responsável pela sua realização", refere ainda a nota.

A 'task force' da Testagem recorda ainda que os autotestes “não se destinam a indivíduos sintomáticos ou com exposição conhecida a SARS-CoV-2”, sublinhando que, mesmo que estas pessoas venham a realizar o autoteste, “devem contactar sempre o SNS24, independentemente do resultado”.

“O resultado obtido por autoteste SARS-CoV-2 não dispensa a adoção das medidas de prevenção e controlo de infeção, nem a orientação de um profissional de saúde sempre que necessário”, reitera a nota.