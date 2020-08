Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 21 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, dois no respetivo domicílio e três encontram-se hospitalizadas na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à covid-19.

À data, adianta o IASAÚDE, 18.440 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, agora com recurso à aplicação MadeiraSafeToDiscover, 7.925 destas pessoas estão em vigilância ativa.

Relativamente aos testes para despiste de covid-19 realizados na região, até ao fim de sexta-feira, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, foram processadas 52.202 amostras para teste de PCR.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 23.418 colheitas para teste à covid-19 realizadas (até às 16:00 do dia de hoje).

A pandemia de covid-19 já provocou cerca de 722 mil mortos e infetou mais de 19,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.750 pessoas das 52.537 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.