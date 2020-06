“A região regista um total de 90 casos recuperados e dois casos ativos”, diz o boletim epidemiológico divulgado pela autoridade de saúde do arquipélago da Madeira.

No mesmo documento, o IASAUDE menciona que “os casos ativos, diagnosticados na terceira semana de junho, no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, permanecem em unidade hoteleira dedicada a confinamento, sem necessidade de cuidados hospitalares”.

A informação refere que, até 24 de junho, a região contabilizou 1.546 notificações de casos suspeitos de covid-19, tendo sido confirmadas 92 situações.

“No total, são 1.132 as pessoas acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 360 pessoas em vigilância ativa e 772 em auto vigilância”, pode ler-se na nota do IASAUDE.