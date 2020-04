Segundo os dados recolhidos até às 19:00 TMG (20:00 em Lisboa) de hoje, 2.770.750 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 193 países e territórios desde o início da pandemia, em dezembro de 2019, na província chinesa de Wuhan.

A AFP alerta, contudo, que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, com um grande número de países a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar. Entre esses casos, pelo menos 736.800 são agora considerados curados.

Desde as 19:00 TMG de quinta-feira foram registados em todo o mundo 4.801 novas mortes e 74.168 novos casos.

Nas últimas 24 horas, os países com mais óbitos são o Reino Unido, com 684 novas mortes, os Estados Unidos (601) e a Itália (420).

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e de casos, com 50.360 óbitos em 884.004 casos. Pelo menos 81.338 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades de saúde norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália, com 25.969 mortes, em 192.994 casos, Espanha, com 22.524 mortes (219.764 casos), França, com 22.245 mortes (159.828 casos) e o Reino Unido com 19.506 mortos (143.464 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.804 casos (seis novos entre quinta-feira e hoje), incluindo 4.632 mortes e 77.257 curas.

Desde quinta-feira às 19:00 GMT, a Serra Leoa anunciou as primeiras mortes relacionadas com o vírus.

A Europa totalizava às 19:00 GMT de hoje 119.211 mortes, para 1.329.695 casos, os Estados Unidos e o Canadá 52.689 mortes (927.543 casos), a Ásia 7.664 mortes (188.320 casos), a América Latina e Caribe 6.815 mortes (142.389 casos), o Médio Oriente 6.122 mortes (146.298 casos), África 1.326 mortes (28.542 casos) e a Oceânia 103 mortes (7.964 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados coletados pelos escritórios da AFP junto de autoridades nacionais e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Portugal contabiliza 854 mortos associados à covid-19 em 22.797 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 34 mortos (+4,1%) e mais 444 casos de infeção (+2%).

Das pessoas infetadas, 1.068 estão hospitalizadas, das quais 188 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.201 para 1.228.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo anunciou hoje a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio.

Portugal é o 16.º país com mais infetados e o 17.º em número de mortos.