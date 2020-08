“O foco de qualquer discoteca é entre a 01:00 e as 05:00. Não há nenhuma discoteca que consiga funcionar até às 20:00”, aponta o empresário, afirmando que esta medida do Governo serviu apenas para “atirar areia para os olhos da comunicação social”.

Nesse sentido, João Fernandes, que é proprietário de três estabelecimentos de diversão noturna em Lisboa, ressalva que na capital apenas se concretizou a readaptação de alguns bares, que ajustaram a sua atividade para poder fazer venda de rua, situação que fica agora mais facilitada com o diploma do Governo.

Mais a norte, na cidade do Porto, a situação é semelhante e, segundo disseram à Lusa associações do setor, nenhuma discoteca reabriu nos moldes de pastelaria ou café.

“A nova possibilidade não é só a questão do horário [limitado até à 01:00], é a limitação de dizer que tem de por mesas na pista. Por amor de Deus, uma discoteca é uma discoteca. As mesas não dançam, nem consomem, nem faturam”, afirmou à agência Lusa o presidente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto, António Fonseca.

O empresário, que classificou as regras como “ridículas”, indicou que não abriu nenhuma das discotecas da zona histórica da cidade, nomeadamente o Indústria, o Pérola Negra, a Boîte e o Plano B.

António Fonseca adiantou ainda que a associação a que preside enviou na quinta-feira uma proposta ao Governo para a abertura das discotecas além da 01:00, após parecer favorável da Direção-Geral da Saúde.

“A Associação vai propor que se avance com uma abertura das discotecas em função das condições que cada uma oferece, ou seja, a abertura durante o período da pandemia só poderá acontecer com um parecer da Direção-Geral da Saúde (DGS), o qual terá de ser elaborado após visita 'in loco' aos estabelecimentos que tenham formalizado um pedido”, explicou.

Na região do Algarve, também não se verificou qualquer adesão à possibilidade deixada em aberto pelo Governo para transformar discotecas em cafés ou pastelarias, segundo referiu à Lusa o presidente da Associação de Discotecas do Sul e Algarve (ADSA), Liberto Mealha.

“Ninguém aderiu a isso porque as discotecas têm como horário de abertura o horário que nos foi dado para o encerramento. Já foi o tempo, nos anos 1980, que abria a discoteca às 22:00. Agora não, agora temos as discotecas a abrir às 00:00 ou à 01:00, aliás as pessoas só vão para a discoteca depois de estarem nos bares e os bares agora também têm um horário mais alargado”, justificou Liberto Mealha.

O dirigente da ADSA considerou que “esta solução não interessa” às discotecas e previu que “não haverá negócio nenhum” durante todo este ano e início do próximo.

Apesar de predominar o pessimismo junto dos empresários do setor, existem exemplos de negócios que se conseguiram “reinventar”, ainda que antes e não nos moldes preconizados há uma semana pelo Governo.

Um deles foi o clube noturno Lust In Rio, situado na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, junto ao rio Tejo, que aproveitou há dois meses a sua “ampla esplanada”, com 1.400 metros, para converter o espaço num restaurante e poder funcionar até à 01:00, como contou à Lusa o proprietário do espaço, Samuel Lopes.

“Assim que nós percebemos que o setor estava a ser completamente desprezado pelo Governo e como tínhamos CAE (Código de Atividade Económica) da restauração, e porque o espaço assim o permite, transformámos em restaurante”, contou.

A criação de espaço de restaurante, que já estava prevista num projeto futuro, representou um investimento de 300 mil euros, mas, segundo o empresário, foi “essencial para “não cair no esquecimento”.

“Fizemos isto na base de não perder marca, de não perdermos clientes, de não ficarmos esquecidos. O grande problema que está aqui é também ficar esquecidos. Eu não conheço quem consiga estar cinco meses sem trabalhar que consiga sobreviver”, sublinhou, lamentando que o setor esteja a ser “posto de lado”.

A Lusa questionou os ministérios das Finanças e da Justiça sobre o número de empresas de diversão noturna que tinham solicitado a mudança de atividade, mas não obteve resposta até ao momento.