No comunicado divulgado hoje, com os mais recentes dados sobre a situação epidemiológica do concelho, a câmara municipal indicou que, ao final da tarde de quarta-feira, morreu uma idosa, de 94 anos, infetada com covid-19 e que se encontrava no lar da Fundação Maria Inácia Perdigão Silva (FMAIVPS).

Já na madrugada de hoje, acrescentou, morreu uma utente da mesma instituição, de 92 anos, que se encontrava internada no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Com a situação no lar, o concelho de Reguengos de Monsaraz regista o maior surto da doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 do Alentejo, contabilizando, até hoje, oito mortes (sete utentes e uma funcionária) e 138 casos ativos.

Do total de casos ativos, 94 são na FMIVPS, dos quais 22 entre os trabalhadores e os restantes 72 entre utentes, além de 44 na comunidade, informou hoje o município, no comunicado com dados conhecidos até ao final de quarta-feira.