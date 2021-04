EUA com 284 mortos e 35.473 casos nas últimas 24 horas

Os Estados Unidos registaram 284 mortes provocadas por covid-19 e 35.473 casos da doença nas últimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, o país acumulou 572.194 óbitos e 32.076.079 infeções confirmadas.

Os EUA são o país com mais mortes e também com mais casos no mundo.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estimou que o país venha a registar mais de 600 mil mortes devido à covid-19.

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção da evolução da pandemia a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 610 mil mortes até 01 de agosto.

O país já administrou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus a 138,6 milhões de pessoas (41,8% da população), tendo 93 milhões (28%) completado a inoculação, segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).

México com 94 mortos e 1.653 casos nas últimas 24 horas

O México registou 94 mortes por covid-19 e 1.653 novas infeções nas últimas 24 horas, segundo as autoridades mexicanas.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 214.947 óbitos e 2.328.391 casos.

O total de mortes provocadas pela doença poderá no entanto ser superior, tendo o Governo mexicano admitido na terça-feira que o número poderá chegar aos 332.500, num relatório atualizado.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes devido à covid-19, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, sendo o 15.º mundial em número total de casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

O país, com 126 milhões de habitantes, iniciou a campanha de vacinação contra o novo coronavírus em 24 de dezembro, tendo já administrado 16.410.034 doses da vacina, com 5.830.079 pessoas a terem completado a inoculação.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.100.659 mortos no mundo, resultantes de mais de 146,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.