Itália com 270 mortos e 11.641 casos nas últimas 24 horas

A Itália registou 270 mortos e 11.641 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, quando 17 das 21 regiões do país se encontram, na escala do risco de infecção, com classificação amarela, a de menores restrições.

Os últimos dados do Ministério da Saúde italiano mostram uma descida nos contágios em relação ao dia anterior (13.442 infetados), embora as autoridades assinalem que também foram realizados menos quase 80.000 testes.

Desde que foi detetado o primeiro caso no páis, a 21 de fevereiro de 2020, a Itália conta com um total de 2.636.738 infetados, dos quais morreram 91.273.

Atualmente estão hospitalizadas 21.373 pessoas devido à covid-19, 145 menos que no dia anterior, e 2.107 daquelas encontram-se nos cuidados intensivos (menos três que no último dia).

Desde hoje de manhã praticamente todo o país se encontra na classificação amarela (a de menor risco de infeção). A exceção são as regiões de Apúlia, Sicília, Úmbria e Bolzano, com a classificação laranja.

França regista mais 171 mortos

Nas últimas 24 horas morreram em França 171 pessoas devido à covid-19, elevando assim o total de óbitos desde o início da pandemia para 78.965, divulgaram hoje as autoridades francesas.

Quanto ao número de novos contágios, foi de 19.715 pessoas, perfazendo um total de 3.337.048 infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia.

São 27.694 as camas hospitalares ocupadas por pacientes com covid-19, mais 325 do que no sábado.

Quanto às unidades de cuidados intensivos, estas albergam 3.272 doentes, mais 47 face a sábado.

A taxa de positividade mantém uma ligeira tendência de queda, situando-se em 6,5%.

O Governo francês indicou que até agora 1.843.763 pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 na França, que neste fim de semana começou a administrar a vacina da AstraZeneca.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.310.234 mortos no mundo, resultantes de mais de 105,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.