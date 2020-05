“Somos como a formiga, juntamos durante o verão para gastar no inverno. Mas o que ganhámos no verão praticamente já foi”, lamentou o empresário, que mantém ainda a esperança de conseguir fazer as festas de Chaves e de Penafiel, em outubro e novembro, para ver se consegue “amealhar um bocadinho para o próximo inverno”.

Também António Oliveira está preocupado com o negócio da família, cujo sustento provinha da venda das farturas nas Festas Gualterianas e na Feira de São Mateus.

Só na Feira de São Mateus, que dura cerca de cinco semanas, a família Oliveira costuma ter entre 40 a 50 funcionários a trabalhar.

“São funcionários temporários. Muitos deles já vinham trabalhar connosco há vários anos, quer em Guimarães, quer em Viseu”, contou António Oliveira à Lusa, acrescentando que eram sobretudo “estudantes universitários que aproveitavam para juntar um dinheirinho para o tempo de aulas”.

Também O Tomarense, conhecido pelos pães com chouriço em forno de lenha e pelo caldo verde, está há meio ano sem fazer negócios.

“Quem vive só das festas e romarias e investe as poupanças para ampliar e modernizar o negócio está a sofrer grandes consequências”, afirmou Manuela Santos.

Num ano normal, os seus pães com chouriço teriam começado a ser vendidos no final de abril, na Festa das Cruzes de Barcelos, e terminariam em outubro, na Feira de Santa Iria de Tomar.

Pelo meio, poderiam ser saboreados nas festas do Senhor de Matosinhos, no São João de Braga, nas Gualterianas e na Feira de São Mateus, num “ciclo de rendimentos” de cerca de seis meses que este ano não se vai cumprir.

“Felizmente, a minha empresa é sólida. Tenho todos os meus impostos em dia, terei o ativo suficiente para fazer liquidez aos malditos impostos que, independentemente de não estar a trabalhar, tenho que pagar, mas a nível pessoal as coisas têm de ser muito mais controladas”, admitiu.

Habitualmente, tinha onze pessoas a trabalhar consigo, mas hoje “estão todas no fundo de desemprego”.

Dos pontos de venda de Márcio Saraiva também costumam sair aromas que atraem miúdos e graúdos aos crepes, ‘waffles’, bolachas americanas e tripas de Aveiro.

O negócio começou na Feira de São Mateus, em Viseu, que é o grande evento que o consegue sustentar durante o ano, mas costuma também participar noutros, como feiras do queijo e festas da cidade, muitas das quais foram canceladas.

“Ainda não fiz contas, mas o prejuízo será muito grande”, frisou.

Outro produto muito apreciado é a ginjinha, que Eunice Batista vende, quer em grandes certames, como a Feira de Março de Aveiro e a Feira de São Mateus de Viseu, quer em pequenas festas de aldeia.

“Quando isto (a pandemia de covid-19) começou, ia arrancar a época forte”, disse Eunice Batista à Lusa.

Ainda que consiga ir realizando alguns eventos durante o inverno, o cancelamento da Feira de São Mateus é “o que mais transtorno causa, porque é uma feira muito intensa, muito boa”.

“A época de inverno é muito mais fraca. A partir de março/abril, até setembro, é que realizamos dinheiro para os meses em que não trabalhamos ou trabalhamos menos”, contou.

Com os lucros deste verão perdidos e poucas esperanças depositadas no que acontecerá a partir de outubro, estes empresários não conseguem vislumbrar o que o futuro lhes reserva.

“Nunca estive tão ansiosa que chegasse dezembro, para ver se 2021 nos traz mais tranquilidade, muita bonança e a vacina”, frisou Manuela Santos.