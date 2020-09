Portugal regista hoje mais cinco mortos e 486 novos casos de infeção por Covid-19, em relação a sexta-feira, segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde.

De acordo com último boletim, desde o início da pandemia, Portugal contabilizou 1.838 mortes e 59.943 casos de infeção.

Em vigilância, permanecem 34.201 contactos, menos 65 do que no dia anterior.

Os dados hoje divulgados revelam ainda mais 217 casos recuperados, perfazendo um total de 42.793.

Portugal conta com 15.312 casos ativos, mais 264 do que no dia anterior.

O boletim ao detalhe

Por região, Lisboa e Vale do Tejo tem 30.839 casos confirmados, ou seja, mais 230 do que no dia anterior, e mais quatro óbitos, totalizando 681.

Já a região Norte concentra 21.654 casos de infeção, uma subida de 200 casos face a sexta-feira, e os óbitos mantêm-se em 849.