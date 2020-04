De acordo com os dados da agência de notícias francesa, a partir de dados oficiais, há mais de 1.519.260 casos de infeção e 88.981 mortes, em 192 países e territórios.

Pelo menos 312.100 doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Itália, que registou a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, é o país mais afetado em número de mortes, com 17.669 óbitos em 139.422 casos.

Pelo menos 26.491 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades italianas.

Depois de Itália, os países mais afetados são Espanha, com 15.238 mortes para 152.446 casos, os Estados Unidos com 14.817 mortes (432.132 casos), França com 10.869 mortes (112.950 casos) e o Reino Unido com 7.097 mortes (60.733 casos).