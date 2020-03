Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP revela que, durante o fim de semana, foram realizadas nos 18 municípios da área metropolitana operações “direcionadas para os principais eixos rodoviários, centros urbanos e zonas de concentração de pessoas”.

As operações, indica a PSP, tiveram como principal objetivo, “aparte a componente rodoviária e sancionatória, a sensibilização dos condutores que se deslocam por motivos que não se enquadram nas normas do quadro legal do estado de emergência”.

Nas operações estiveram “quase 500 polícias” de diversas valências, nomeadamente dispositivo territorial, trânsito e componente de ordem pública.

Ao todo foram detidas 29 pessoas, por diferentes motivos: condução sem carta (12 detenções), condução sob efeito de álcool (duas detenções), tráfico de droga (oito detenções), furto (uma detenção), desobediência (três detenções) e mandados de detenção pendentes (três).

Nestas operações foram também apreendidas 370 doses de haxixe e cinco doses de heroína, além de cinco viaturas.