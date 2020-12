“Acaba por ser uma machadada muito grande no setor do turismo, que, como sabemos, representa mais de um quarto de toda a atividade económica aqui na Região Autónoma da Madeira”, disse o deputado regional socialista Sérgio Gonçalves, em conferência de imprensa, no Funchal.

O parlamentar expressou a “apreensão” do partido devido à situação verificada no Reino Unido, com a proliferação da nova estirpe do novo coronavírus, o que determinou o encerramento das ligações aéreas regulares com um dos principais mercados emissores de turistas para a Madeira.

Sérgio Gonçalves referiu que era este mercado que “mais estaria a contribuir para a pequena retoma” que se registava na Madeira no período de Natal e fim de ano, numa altura em que os hotéis e outras empresas dependentes do turismo estão “sem clientes”.

“Entendemos que neste momento, mais do que nunca, é necessário de facto atribuir esses apoios às empresas, à manutenção de postos de trabalho, de forma a evitar uma escalada quer de falências, quer de desemprego”, declarou.

O deputado do PS/Madeira recordou que, desde o início da pandemia, o partido (o maior da oposição no arquipélago) tem defendido “medidas de apoio às empresas – algumas específicas para o setor do turismo – que, de alguma forma, majorassem os apoios para quem depende desta atividade”.

Na opinião do grupo parlamentar, o Governo Regional (PSD/CDS-PP) “tem todos os meios para dar este apoio”.

Por isso, vincou, “neste momento é efetivamente necessário injetar dinheiro na economia, para que as empresas possam sobreviver perante mais este fator adverso, que só vem demonstrar que a pandemia está ainda muito longe de acabar”.

Sérgio Gonçalves mencionou que os apoios existentes traduzem-se “essencialmente em recurso a crédito”, mas lembrou que em muitos casos estas linhas “obrigam a avales pessoais dos próprios empresários”, que estão já “numa situação já muito complicada e sem receitas”.

Muitos dos empresários, aliás, até “optam por não recorrer a essas linhas, porque, efetivamente, a materialização a fundo perdido só se dá passado um ano e meio”, sendo uma incógnita se “os negócios poderão sobreviver” esse tempo.

O Governo da República decretou no domingo que apenas os residentes em Portugal ou os nacionais portugueses e respetivos familiares possam entrar em Portugal oriundos do Reino Unido, ainda que sujeitos a um teste negativo PCR ao SARS-Cov-2.

A restrição, com efeito a partir das 00:00 de segunda-feira, foi decretada na sequência da evolução epidemiológica no Reino Unido, onde foi identificada uma variante mais contagiosa do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19.

Também o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque disse que a medida é uma "machadada" na economia, embora a considere "acertada".

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, divulgado na segunda-feira pela Direção Regional de Saúde, a Madeira registava 10 óbitos, 334 os casos ativos, dos quais 97 são importados e 237 de transmissão local.