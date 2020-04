"No atual contexto, a Páscoa será vivida de modo diverso, mas não menos intenso. Como forma de celebração da Ressurreição de Cristo e manifestação de comunhão da Igreja Diocesana, peço que, no próximo domingo, às 12:00, em todas as igrejas da Diocese, especialmente nas igrejas paroquiais, os sinos toquem festivamente", refere a mensagem que Anacleto Oliveira enviou hoje aos sacerdotes e a que a Lusa teve acesso.

A diocese de Viana do Castelo, fundada através de uma bula do beato Paulo VI, publicada a 03 de novembro de 1977, abrange os 10 concelhos do Alto Minho.

A diocese mais jovem do país integra 291 paróquias espalhadas pelos 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo e tem cerca de 120 sacerdotes.