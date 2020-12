Segundo o calendário provisório de entrega de vacinas da Pfizer, em dezembro serão entregues 9.750 doses, em janeiro 303.225, em fevereiro 429.000 e em março 487.500

“A informação que temos é que as primeiras vacinas chegarão a Portugal ou dia 24 ou dia 26 de dezembro e estaremos em condições de iniciar a vacinação. Aliás, o que está combinado em termos europeus é que todos os 27 estados-membros iniciarão a vacinação de 27 a 29 de dezembro”, afirmou o coordenador da ‘task force´ para o processo de vacinação, Francisco Ramos, no final de um encontro com jornalistas, em que foi apresentado o “Plano de vacinação Covid”

“O número de doses que vão chegar são 9.700 e, portanto, nessa última semana do ano vacinaremos apenas profissionais de saúde, que são também parte dos grupos prioritários indicados e que são aqueles que queremos proteger, aqueles que nos protegem”, afirmou.

No dia 5 de janeiro, Portugal receberá mais cerca de 300 mil doses, o que quer dizer que durante esse mês há condições para vacinar cerca de 120 mil pessoas residentes em lares e mais cerca de 20 mil profissionais de saúde.

A diferença entre o número de doses de vacinas disponível e de pessoas vacinadas deve-se à necessidade de se guardarem doses para a segunda toma de quem já iniciou o processo.

“Guardaremos de imediato uma dose para todas as pessoas que iniciaram a vacinação, para garantirmos que ela estará disponível para que isso aconteça”, explicou Francisco Ramos.