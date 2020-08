O total de pessoas infetadas com o novo coronavírus no Reino Unido situa-se agora em 317.379, de acordo com os dados oficiais citados pela agência EFE.

As três mortes registadas nas últimas 24 horas elevam o total de óbitos para 41.361 desde o início da pandemia, havendo ainda registo de 128 novos pacientes internados nos hospitais no último dia devido à covid-19.

O Reino Unido alterou esta semana os critérios para atribuir uma morte à covid-19, passando apenas a ter em conta a partir de agora as pessoas que morrem nos 28 dias seguintes à primeira vez que testam positivo para a doença.

A mudança levou a uma redução em mais de 5 mil mortes nos totais oficiais de óbitos nos hospitais, domicílios e lares.