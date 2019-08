“Consideramos que o mercado de trabalho tem apresentado sinais de recuperação gradual, em consonância com o desempenho da economia. O Governo vem adotando medidas de impacto estrutural e esperamos reflexos positivos no mercado de trabalho, na medida do aprofundamento das reformas”, disse o secretário do Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcolmo, citado no 'site' da tutela.

De acordo com o Governo, sete dos oito setores económicos do país contrataram mais do que demitiram em julho.

"O saldo ficou positivo na construção civil, serviços, indústria de transformação, comércio, agropecuária, extração de minérios e serviços industriais de utilidade Pública. Apenas a administração pública teve saldo negativo", acrescentou a tutela.

Em relação ao desempenho regional, todas as regiões do Brasil tiveram crescimento no mercado formal de trabalho em julho. O maior resultado foi registado na região sudeste, com 23.851 vagas de emprego.