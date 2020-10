A criança de 12 anos que tinha ficado ferida com gravidade num acidente ocorrido na autoestrada no Norte na zona de São João da Talha, Loures, no sábado à noite, acabou por morrer no hospital, disse à Lusa fonte da GNR.

O acidente, que ocorreu cerca das 21:40 de sábado, ao quilómetro quatro da autoestrada do Norte, no sentido Norte/Sul, envolveu três ligeiros e provocou outros quatro feridos, todos sem gravidade. Anteriormente, fonte do Comando Geral da GNR tinha indicado à Lusa que a criança de 12 anos tinha ficado encarcerada numa das viaturas envolvidas no acidente e foi, posteriormente, transportada para o hospital. O trânsito chegou a estar cortado, mas pelas 23:30 de sábado já circulava "pela faixa lateral". No local do acidente estiveram 22 operacionais dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da polícia, apoiados por 10 viaturas.