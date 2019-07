"Fomos sensíveis à opinião de algumas pessoas, manifestada, sobretudo, nas redes sociais. Percebendo esse desagrado, nomeadamente de elementos ligados a movimentos de defesa dos animais, decidimos, após reflexão ponderada, não nos associarmos ao evento", explicou à Lusa Luísa Eça Guimarães, presidente da Cruz Vermelha vila-condense.

A dirigente sublinhou que o apoio dado pela instituição ao evento, nomeadamente na sua divulgação, era uma forma da delegação angariar algumas "verbas importantes" para a missão social desenvolvida pela Cruz Vermelha em Vila do Conde.

"Era uma maneira de conseguirmos algum retorno financeiro para as nossas atividades de apoio à população, uma vez que temos uma presença muito forte no concelho na área do socorrismo e também no transporte de doentes", explicou.

Luísa Eça Guimarães esclareceu, ainda, que a corrida de galgos era organizada pela Associação Galgueira e Lebreira do Norte, e que parte das receitas do evento iriam reverter a favor da delegação da Cruz Vermelha de Vila do Conde, tal como aconteceu num evento semelhante em 2018.

"Sempre tivemos a preocupação que os animais que participam nesta corrida fossem bem cuidados e acompanhados pelo veterinário da Câmara Municipal de Vila do Conde. Sempre quisemos que esse aspeto fosse salvaguardado", vincou.

A agência Lusa tentou, sem sucesso, obter uma reação da Associação Galgueira e Lebreira do Norte sobre o evento, que está agendado para 13 e 14 de julho, na pista de galgos da freguesia de Mindelo, em Vila do Conde.