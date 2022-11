“Aí vem mais um”, ouve-se da pessoa presumivelmente a gravar o vídeo que já foi visto por vários milhares de pessoas em diferentes plataformas. O artigo em questão é um de vários vasos que caem sobre a rua Flinders Lane, em Melbourne, fazendo ricochete num toldo e acertando num veículo.

Quando a câmara foca a origem desta queda, é possível ver uma cacatua-de-crista-amarela na varanda do quarto andar de um edifício, preparando-se para atirar outro objeto para o meio da rua. É o que acontece, e o animal voa depois para longe.

Ninguém ficou ferido, mas ninguém ganhou para o susto. De acordo com o jornal The Guardian, Paul Dennis, um morador na rua onde ocorreu este episódio, disse que foi alertado pelo seu eletricista, que quase levou com um vaso na cabeça.

Entrevistado pelo jornal britânico, Sean Dooley, relações públicas da organização Birdlife Australia, diz ser incomum ver cacatuas a atirar vasos para a rua, já que normalmente deixam cair paus ou material que estão a mastigar junto aos parapeitos dos edifícios.

“Não se pode de facto atribuir-lhes intenções maliciosas, mas eles parecem figurar na categoria dos animais que são traquinas”, disse o especialista, que atribuiu parte do problema ao facto das pessoas alimentarem estes espécimes, pois a cacatua em questão pode ter reagido em frustração a não encontrar comida.

No entanto, para Dooley, o mais provável é que o animal estivesse “a explorar o espaço em seu redor e a fazer uma brincadeira disso mesmo”.